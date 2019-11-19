taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.718
Euro
6.3363
Altın
1470.41
Borsa
107528.68
Gram Altın
270.213
Bitcoin
46376.91

Sakarya'da yangında ölen 2 kardeş toprağa verildi

Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Yasin ve 3 yaşındaki Mert Çolak kardeşlerin cenazeleri defnedildi.

AA | 19.11.2019 - 18:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden talihsiz kardeşlerin cenazesi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Hendek ilçesindeki Müftülük Camisi'ne getirildi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Burada baba İsa Çolak ve yakınları taziyeleri kabul etti. Anne Cansu Çolak ve bazı yakınları tabutlara sarılarak ağladı.

İlçe müftüsü Mürteza Gür tarafından kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin cenazeleri şehir mezarlığına defnedildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakarya'daki yangında ölen iki kardeş defnedildi VİDEO

İKİ KARDEŞ DÜN YANAN EVDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ikamet eden İsa ve Cansu Çolak çiftinin evinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan 3 yaşındaki Mert Çolak ile kardeşi 1,5 yaşındaki Yasin Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Baba İsa Çolak'ın iş yerinde olduğu ve anne Cansu Çolak'ın evin bahçesinde bulunduğu sırada yangın çıktığı, alevlerin büyümesi nedeniyle eve giremediği öğrenilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

74
Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

76
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

360
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

96
Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

114
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

201
EYT, Devlet Bahçeli'ye soruldu

EYT, Devlet Bahçeli'ye soruldu

605
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir