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Sakarya'da yayaya önce otomobil sonra kamyon çarptı

Sakarya’da 39 yaşındaki adam yolun karşısına geçmek isterken önce otomobil, ardından kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 10.02.2020 - 06:16..
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Sakarya'nın Serdiven ilçesi D-100 karayolunda Kocaeli istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.M. idaresindeki 54 D 2574 plakalı otomobil, karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Ali Kaplan isimli vatandaşa çarptı.

OTOMOBİLDEN SONRA KAMYON DA ÇARPTI

Daha sonrasında ise çarpmanın etkisiyle yola düşen Kaplan’a aynı istikamette ilerlemekte olan C.K. idaresindeki 54 YV 133 plakalı kamyon çarptı.

Sakarya'da yayaya önce otomobil sonra kamyon çarptı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ali Kaplan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Meydana gelen kaza sebebiyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Öte yandan, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazada hayatını kaybeden Kaplan’ın olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren yakınlarına ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Sakarya'da yayaya önce otomobil sonra kamyon çarptı

Sakarya'da yayaya önce otomobil sonra kamyon çarptı

Sakarya'da yayaya önce otomobil sonra kamyon çarptı

Sakarya'da yayaya önce otomobil sonra kamyon çarptı

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