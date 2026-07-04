Sakarya'da yaz sıcağını sağanak ve kuvvetli rüzgar bozdu
Kent genelinde yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biri yaşanırken aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Sakarya'da öğle saatlerinde hava bir anda karardı.
Sıcak havanın etkili olduğu Sakarya'da aniden başlayan kuvvetli sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı.
AĞAÇLAR SALLANDI
Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentin bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaçlar şiddetle sallandı.
VATANDAŞLAR DURAKLARA VE İŞ YERLERİNE SIĞINDI
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerleri ve duraklara sığınarak yağışın dinmesini beklerken bazıları ise aldırış etmeden yoluna devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)