Sakarya'da yaz sıcağını sağanak ve kuvvetli rüzgar bozdu

Sakarya'da öğle saatlerinde hava bir anda karardı.

Sıcak havanın etkili olduğu Sakarya'da aniden başlayan kuvvetli sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı.

AĞAÇLAR SALLANDI

Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaçlar şiddetle sallandı.

VATANDAŞLAR DURAKLARA VE İŞ YERLERİNE SIĞINDI

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerleri ve duraklara sığınarak yağışın dinmesini beklerken bazıları ise aldırış etmeden yoluna devam etti.