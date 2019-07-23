Sakarya'nın Akyazı ilçesinde içinde yılan bulunan çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ
Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi'nde çukurdan gelen sesler üzerine kontrol etmek için bakmaya giden vatandaşlar yavru bir kedinin çukura düştüğünü gördü.
Kedinin yanında yılan olduğunu gören duyarlı vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Sakarya’da yılanlı çukura düşen kedi kurtarıldı İZLE
KEDİ VE YILAN ÇIKARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukura düşen kedi ve yılanı çıkartarak doğaya saldı.
Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.