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Sakarya’da yılanlı çukura düşen kedi kurtarıldı

İlçede gereçekleşen olayda vatandaşın yardımıyla çukura düşen kedi çıkarıldı.

İHA | 23.07.2019 - 14:40..
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde içinde yılan bulunan çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi'nde çukurdan gelen sesler üzerine kontrol etmek için bakmaya giden vatandaşlar yavru bir kedinin çukura düştüğünü gördü.

Kedinin yanında yılan olduğunu gören duyarlı vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sakarya’da yılanlı çukura düşen kedi kurtarıldı

Sakarya’da yılanlı çukura düşen kedi kurtarıldı İZLE

KEDİ VE YILAN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukura düşen kedi ve yılanı çıkartarak doğaya saldı.

Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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