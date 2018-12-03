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Sakarya'da yol verme kavgası: 2 yaralı

Erenler ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

İHA | 03.12.2018 - 01:51..
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Bağlar Mahallesi Şehit Aras Caddesi üzerinde, A.Ş. ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgayı ayırmak için olay yerine gelen M.Ç. ile A.Ş.’yi ismi öğrenilemeyen şüpheli silahla bacaklarından vurarak yaraladı.

Sakarya'da yol verme kavgası: 2 yaralı

BACAKLARINDAN VURULDULAR

Silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahtan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan M.Ç. ile A.Ş. sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakarya'da yol verme kavgası: 2 yaralı

SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde boş kovan aradı. Polis ekipleri 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Sakarya'da yol verme kavgası: 2 yaralı

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