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Sakarya'da yunuslara ateş edip yüzgeçlerini kestiler

Sakarya'da sahilde üzerinde kurşun izleri bulunan ve yüzgeçleri kesilmiş 3 yunus bulundu.

DHA | 25.02.2020 - 05:47..
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Sakarya'nın Kocaali ilçesi sahilinde yürüyüşe çıkan bir kişi, bir yunusun karaya vurduğunu gördü.

YÜZGEÇ VE KURYUKLARI DA KESİLDİ

Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi. Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.

Sakarya'da yunuslara ateş edip yüzgeçlerini kestiler

Sakarya'da yunuslara ateş edip yüzgeçlerini kestiler

Sakarya'da yunuslara ateş edip yüzgeçlerini kestiler

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