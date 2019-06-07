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Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı

Sakarya’nın Yenikent bölgesine yapılan ve ilin en büyük külliyesi olarak gösterilen Şeyh Edebali Cami’nin bin metrekarelik alanı ibarede açıldı.

İHA | 07.06.2019 - 14:15..
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Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı

Sakarya tarihinde inşa edilen en büyük cami olma özelliği olan, Adapazarı ilçesi Yenikent bölgesi 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği yanında bulunan Şeyh Edebali Camii’nde namaz kılınmaya başlandı.

YAPIMINA 2012 YILINDA BAŞLANDI

2012 yılında temeli atılan 5 bin kapalı alan 5 bin açık alan olmak üzere 10 bin cemaat kapasiteli Şeyh Edebali Camii’nin yapım çalışmaları da hızla devam ediyor.Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı

Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı VİDEO

BİN METREKARESİ İBADETE AÇILDI

Bir kısmı tamamlanan caminin bin metrekaresi ibadete açıldı. 12 bin metrekare üzerine inşa edilen Şeyh Edebali Caminde ise İmam olarak Bahattin Apaydın görev yaptığı belirtildi.

Şehrin en büyük külliyesi olarak görülen cami tamamlandığında 10 bin kişilik namaz kılma yeri, kuran eğitimi bölümleri, konferans salonları, kütüphaneler, 250 araçlık kapalı otopark, yemekhane, kafeterya, kreş, spor salonu, hanımlara özel bölümler, ihtiyaca göre duş mekanları, cenaze hizmetlerinin verildiği mekan ve morg bulunacak.

Cami tamamlandığında şehrin en büyük ibadethanesi olacağı belirtildi.Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı

Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı

Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı

Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı

Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı

Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı

Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı

Sakarya'daki Şeyh Edebali Cami'de ilk namaz kılındı

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