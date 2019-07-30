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Sakarya'daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada dükkanında silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

İHA | 30.07.2019 - 18:59..
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Sakarya'nın Hendek Küçük Sanayi Sitesinde alacak-verecek meselesi silahlı bir kavgaya dönüştü.

Sanayi sitesinde esnaflık yapan M.G., aralarında alacak - verecek meselesi bulunan H.P. isimli şahıs tarafından dükkanında silahla vuruldu.

Sakarya'daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

SİLAHL SALDIRI KAMERADA

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren H.P. ise olay sonrası Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Sakarya’daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO

Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, H.P.'nin aracıyla M.G.'nin dükkanın önüne gelişi ve daha sonra araç içerisinden ve aracın dışından silahla ateş etmesi yer alıyor. M.G.'nin ise kendisine kurşun yağdıran silahlı saldırganın üzerine yürüdüğü anlar görüntülere yansıyor.

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