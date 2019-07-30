Sakarya'nın Hendek Küçük Sanayi Sitesinde alacak-verecek meselesi silahlı bir kavgaya dönüştü.

Sanayi sitesinde esnaflık yapan M.G., aralarında alacak - verecek meselesi bulunan H.P. isimli şahıs tarafından dükkanında silahla vuruldu.

SİLAHL SALDIRI KAMERADA

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren H.P. ise olay sonrası Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Sakarya’daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO



Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, H.P.'nin aracıyla M.G.'nin dükkanın önüne gelişi ve daha sonra araç içerisinden ve aracın dışından silahla ateş etmesi yer alıyor. M.G.'nin ise kendisine kurşun yağdıran silahlı saldırganın üzerine yürüdüğü anlar görüntülere yansıyor.