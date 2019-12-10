Sakarya'da kiralama firması çalışanını, silahla vurdu

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde, araç kiralama firmasına gelerek araç kiralamak isteyen alkollü kişi, talebine olumsuz yanıt veren firma çalışanı A.B.'yi silahla bacağından yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırgan olay yerinden kaçarken, A.B.'nin yere yığıldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, A.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Araç vermeyen kiralama firması çalışanını vurdu