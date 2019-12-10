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Sakarya'da kiralama firması çalışanını, silahla vurdu

Araç kiralamak için firmaya gelen alkollü şahıs, talebi reddedilince çalışanı, silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

DHA | 10.12.2019 - 17:38..
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Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde, araç kiralama firmasına gelerek araç kiralamak isteyen alkollü kişi, talebine olumsuz yanıt veren firma çalışanı A.B.'yi silahla bacağından yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, A.B.'nin yere yığıldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, A.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Araç vermeyen kiralama firması çalışanını vurdu

Sakarya'da kiralama firması çalışanını, silahla vurdu

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