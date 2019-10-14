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Sakaryalı ilkokul mezunu adam hayalini gerçekleştirdi

Kocaali ilçesinde yaşayan ilkokul mezunu Murat Ali Aka, eski araçlardan parçaları biriktirdi ve kendi 4x4 elektrikli aracını 3 yılda yaptı.

İHA | 14.10.2019 - 12:56..
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Sakaryalı ilkokul mezunu adam hayalini gerçekleştirdi

38 yaşındaki Murat Ali Aka, kendine özgü yaptığı araçla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Aka, eski araçlardan parçaları biriktirdi ve kendi 4x4 elektrikli aracını 3 yılda ortaya çıkardı.

Sakaryalı ilkokul mezunu adam hayalini gerçekleştirdi

GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ KOYACAK

Çocukluk hayali olan aracı atölyesinde 3 yılda yaptığını belirten Aka, aracın elektrik, benzin ve uzaktan kumanda ile çalıştığını söyledi.

Murat Ali Aka, 80 kilometre hıza çıkabilen araca ilerleyen zamanlarda güneş enerjisi paneli koyacağını da ifade etti.

Çocukluk hayali 4x4 elektrikli aracı 3 yılda yaptı VİDEO

HEM ELEKTRİKLİ HEM BENZİNLİ

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Murat Ali Aka, “Aracım uzaktan kumandalı, arka çeker elektrikli, ön çeker benzinli. Bu benim çocukluk hayalim. Çocukken tahta arabalarla oynardım. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, acaba yapabilir miyim diye kendimi test ettim ve başardım ve başardığıma inanıyorum.” dedi.

Sakaryalı ilkokul mezunu adam hayalini gerçekleştirdi

80 KİLOMETRE HIZ YAPIYOR

Aracın cep telefonunun çektiği her yere kadar uzaktan kumanda ile gidebildiğini belirten Aka, “Aracım hem 4 çeker hem de 2 çeker olarak kullanılıyor. Hem elektrikli hem benzinli hem de uzaktan kullanılabiliyor ve ayrıca da 4 çeker olarak da kullanılıyor. Aracımın üzerini güneş enerjisi paneli koyacağım ve araç giderken akülerim de aynı anda şarj olacak ve yolda giderken şarj bitme sorunu olmayacak. Yaklaşık 80 kilometre hız yapıyor. Ben ilkokul mezunuyum elektronikle uğraşıyorum. 3 yıldır bu aracın yapımına uğraşıyorum. Araca gece görüşü cihazlar yapacağım, aracın farları olmasa da gece görüşü kameralarla gidebilecek. Araç cep telefonun çektiği her yere kadar uzaktan kumanda ile gidebilecek. Kısacası bakkala ekmek almaya gönderip, geri getirebileceğim. Önümüzdeki günlerde aracımın kaporta kısmını da yapacağım.” diye konuştu.

Sakaryalı ilkokul mezunu adam hayalini gerçekleştirdi

Sakaryalı ilkokul mezunu adam hayalini gerçekleştirdi

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