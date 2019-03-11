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Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı Acarlar Longozu. Hafta sonu için size güzel bir rota; üstelik giriş ücretsiz. İşte detaylarıyla Acarlar Longozu...

Özel İçerik | 11.03.2019 - 12:02..
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Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu

Aybüke SENGİR/ [email protected]

Acarlar Longozu, ülkemizin tek parça halindeki en büyük longozu yani su basar ormanı olarak biliniyor. İstanbul’dan çıktıktan 2.5 saat sonra buraya varıyorsunuz. Suyun içinde yüzen ağaçları, gür bitki örtüsü ve göçmen kuşlarıyla dinlendirici bir yer. Burası yarım saate görülür, o kadar yola değmez demeyin, longozun içindeki su yatağının kıyısında birkaç tesiste yeme – içme, konaklama imkanı da var. O zaman Acalar Longozu rehberimiz başlasın!

Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu

DÜNYANIN NADİR TABİAT ALANLARINDAN BİRİ

Aslında longoz ormanları ender rastlanan oluşumlar değildi, ancak insanların doğaya müdahalesi sonrası, o da birçok şey gibi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Düşünün, durum o kadar vahim ki; şu an dünyada Amazonlar ve Kongo Havzası dışında büyük longoz ormanı kalmadı. Avrupa’dakilerin çoğu insan eliyle yok edildi.

Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu

LONGOZ ORMANLARI NEREDE VAR

Türkiye’de de Kırklareli’ndeki İğneada, Sakarya’daki Acarlar Longozu başta olmak üzere 4 yerde longoz ormanları var. Diğer ikisi Sinop’taki Sarıkum ve Samsun Kızılırmak Deltası’nda. Bursa’daki Karacabey Longozu gibi başka yerlerde de küçük longoz kalıntıları var ama bunlar yeterli büyüklük ve kapalılığa sahip olmadıkları için longoz ormanı niteliği taşımıyorlar.

Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu

750 METRELİK İSKELEDE YÜRÜYÜŞ

Yukarıda bahsettiğim gibi Acarlar Longozu’na yarım saat ayırmak yeterli. Longozun eni 250 ile 1.250 metre arasında değişiyor. Uzunluğu ise 7.5 kilometre. Yani baktığınızda taş çatlasa 7.5  km2‘lik bir alanı kaplıyor.Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu

Yürüyüş yolu dediğimiz tahta bir platform, bir nevi 750 metrelik bir iskele. Su seviyesi mevsimden mevsime değiştiği için bazı aylarda suyun üzerinden, bazı aylarda suyun kenarından yürüyorsunuz.

Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu

ŞİMDİ GİDERSENİZ RENK DEĞİŞİMİNİ GÖRECEKSİNİZ

İlkbahar ve yaz en yeşil, en hayat dolu zamanları. Hazır havalar da güzelleşmişken, bu güzel doğa olayını gidip görün derim. Buranın en meşhur çiçeği nilüfer. Bu arada, ufak bir bilgi sıkıştıralım; Lotus olarak da bilinen nilüfer çiçeği, kökleri bataklık bir zeminde olup, içine hiç çamur kaçmadan pırıl pırıl suyun yüzüne gelip açtığı için Budizm ve Hinduizm’de kutsal sayılıyor.

Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu

BİNLERCE ÇEŞİT CANLIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bu kadar sulak bir alanda her ağaç yaşayamıyor. Suyla arası iyi olan meşe, kızılağaç, dişbudak, burada yaygın olarak yaşayan ağaçlar. Acarlar Longozu ülkemizden geçen kuşların iki göç yolundan birinin üzerinde. Longozda yıl boyunca 200’e yakın kuş türü, ya konaklıyor ya da kuluçkaya yatıyor. Ayrıca tilkisinden tavşanına, bir sürü hayvana ev sahipliği yapıyor.

Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu

Acarlar Longozu, başta susever türler ve su ekosistemi canlıları olmak üzere birçok ender canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Örneğin, su içinde yetişen zarif bir bitki olan su menekşesi, Türkiye’de sadece Acarlar Longozu ve çevresindeki birkaç sulak alanda yaşıyormuş. Yine ülkemizin nadir su bitkilerinden göl soğanı ve bataklık eğreltisi de bu alanda yetişiyor. Çocuk felci tedavisinde kullanılıyor.

Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu

ACARLAR LONGOZU'NA ULAŞIM

Toplu taşıma ile gelecekler için Karasu’dan Acarlar Longozu’na 108 numaralı özel halk otobüsü var.

Karasu –  Longoz saatleri: 9.20, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30

Longoz – Karasu saatleri: 8.00, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20

Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu


Dediğim gibi içeride gezmesi yarım saat sürüyor. Yorulduğunuzda dinlenmek isterseniz; hemen longoz kenarındaki gözlemecilerde ya da restoranda yemek yemek isterseniz bu süreyi uzatabilirsiniz.

Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu

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