taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden Ak Parti çıktı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Kefli kazandı.

AA | 31.03.2019 - 21:33..
  1. Haberler
  2. Tech
Whatsapp ile paylaş

Seçim sonuçlarına göre, Murat Kefli 6 bin 572, Saadet Partisi adayı Ergün Öztürk 3 bin 960, BBP adayı Mustafa Boğaz 2 bin 765 oy aldı.

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİ AK PARTİ DEDİ

Türkiye, bugün sandık başına giderek yerel seçim için son kararını verdi. Saat 17.00 itibarıyla başlayan oy sayımları devam ederken, Sakarya'dan da güncel sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Buna göre Kaynarca ilçesinde belediye başkanlığına 6 bin 572 oyla Murat Kefliseçildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden Ak Parti çıktı

ERGÜN ÖZTÜRK'ÜN ÖZGEÇMİŞİ

1970 yılında Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde doğan Murat Kefli, Turnalı köyü ilkokulunda okudu. Arifiye Öğretmen Lisesinden 1987'de mezun olan Kefli, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

Uzun bir süre özel şirketlerde yöneticilik yapan Kefli, 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Kaynarca İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Şubat 2014'te AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı olan Murat Kefli, 1 Aralık 2018'de görevinden istifa etti.

Kefli evli ve 4 çocuk babası.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul ve Ankara'da sonuçlar

İstanbul ve Ankara'da sonuçlar

659
Sezen Aksu sandık başında

Sezen Aksu sandık başında

155
Şırnak'ta Cumhur İttifakı kazandı

Şırnak'ta Cumhur İttifakı kazandı

173
Pendik'te seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi

Pendik'te seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi

217
Meral Akşener oyunu kullandı

Meral Akşener oyunu kullandı

343
Türkiye genelinde büyükşehirlerin durumu

Türkiye genelinde büyükşehirlerin durumu

44
Mansur Yavaş'tan seçim tweeti

Mansur Yavaş'tan seçim tweeti

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir