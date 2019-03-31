Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden Ak Parti çıktı

Seçim sonuçlarına göre, Murat Kefli 6 bin 572, Saadet Partisi adayı Ergün Öztürk 3 bin 960, BBP adayı Mustafa Boğaz 2 bin 765 oy aldı.

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİ AK PARTİ DEDİ

Türkiye, bugün sandık başına giderek yerel seçim için son kararını verdi. Saat 17.00 itibarıyla başlayan oy sayımları devam ederken, Sakarya'dan da güncel sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Buna göre Kaynarca ilçesinde belediye başkanlığına 6 bin 572 oyla Murat Kefliseçildi.

ERGÜN ÖZTÜRK'ÜN ÖZGEÇMİŞİ

1970 yılında Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde doğan Murat Kefli, Turnalı köyü ilkokulunda okudu. Arifiye Öğretmen Lisesinden 1987'de mezun olan Kefli, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

Uzun bir süre özel şirketlerde yöneticilik yapan Kefli, 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Kaynarca İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Şubat 2014'te AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı olan Murat Kefli, 1 Aralık 2018'de görevinden istifa etti.

Kefli evli ve 4 çocuk babası.