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Şakayık nedir

Tek cinsi paeonia altında yer alan türlerin ortak adına denilen şakayık; Asya, Güney Avrupa ve Kuzey Amerika'ya özgü bir bitkidir.

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Şakayık, oldukça dayanıklı bir bitkidir. Bitkinin toprağı nemli, humuslu ve iyi drenaj yapılmış olmalıdır. Dikimi esnasında torf ve gübre ile harmanlanmış toprak kullanılması durumunda, köklerinin güçlenmesi sağlanabilir.

EKİLDİKTEN 2 YIL SONRA ÇİMLENİYOR

Üretiminde tohumla çoğaltma ve üretme kullanılsa da aşılama yöntemi en sık kullanılan yöntemdir. Bunun nedeni ise tohumun ekildikten iki yıl sonra ancak çimlenmesidir. Bitki, ekimin yapıldığı yıl genelde çiçek vermez. Bitki nisan ve haziran ayları arasında çiçek verir. Katmerli bir yapıda olan bitkinin çiçekleri, bazen yarı katmerli de olabilmektedir.

Şakayık nedir

YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDEN PEK HOŞLANMAZ

Tüm türlerinde koku bulunmaz. Çiğ olan bir gecenin ardından gelen aşırı sabah güneşi, tomurcuklara zarar verebilmektedir. Bu gibi nedenlerden dolayı bitkinin binaların kuzey cephelerine dikilmesi önerilmez. Bitki, yerinin değiştirilmesinden pek hoşlanmaz. Özellikle büyüme döneminde bitkinin yeri ve toprağı değiştirilmemelidir.

90 SANTİMETRE ARALIKLAR OLMALI

Dikim yapıldıktan sonra bolca sulanması önemlidir. Kökleri oldukça fazla gelişebilen bitkinin, yan yana ekimlerinde yaklaşık 90 santimetre kadar mesafesi olmalıdır. Bunun yanı sıra bitkinin köklerinin sürekli olarak nemli ve serin kalması sağlanmalıdır. İlkbahar mevsiminde bitki gübrelenebilir. Kış mevsiminde donlardan korunması da gerekmektedir.

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