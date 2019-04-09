'Sakin kent' Uzundere'ye yatırım hazırlığı

Erzurum'un "sakin kent" unvanlı, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta büyüleyen Uzundere ilçesinde, turizme yönelik 10 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE İLGİ ODAĞI

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince geçen yıl "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere; Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Yedigöller'in yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları ve ormanlarıyla dikkati çekiyor.

İlçedeki tarihi ve doğal güzelliklerin daha cazip hale getirilmesi için Erzurum Valiliği, Uzundere Kaymakamlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.

10 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Valilik burada, imar alanlarını düzenleyip bölgeye seyir terasları inşa etmeyi planlıyor. Bölgeyle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce proje çalışması yürütüldüğünü ifade eden Memiş, "Tortum Şelalesi çevresine 10 milyon liralık bir yatırım yapılacak. Vatandaşların rahatlıkla gezip şelaleyi görmeleri ve aileleriyle bu güzelliklerden faydalanmaları için çok güzel çalışma yürütülecek. Şelale çevresinde kısmi bir heyelan var, burada yine DSİ ile Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma yürütülüyor. Şelale çevresinde şahsa ait alanlar var. Orada da gerekli imar çalışmaları yapılarak özel işletmecinin de önünü açmayı hedefliyoruz. Burada vatandaşlarımıza yakışır bir kamu hizmeti vermek istiyoruz." dedi.

500 BİN TURİST HEDEFİ

Vali Memiş, Tortum Şelalesi'ni turizm destinasyonu yapmak istediklerini belirterek, "Sadece Tortum Şelalesi için 500 bin turist hedefimiz var. Uzundere ilçesindeki Yedigöller, Tortum Şelalesi, Seyir Terası bölgeleri yapacağımız çalışmalarla daha cazip hale gelecek. Şimdiden çalışmalara başladık, bir kısmını yeni sezona yetiştireceğiz." diye konuştu.

Herkesi doğa harikası yerleri görmeye davet eden Memiş, Erzurum'un sadece kayak merkeziyle değil doğal güzellikleriyle de öne çıktığını sözlerine ekledi.