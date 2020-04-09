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Sakin şehirde ördekler yolda yürüdü

Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle insanlar eve kapanırken, cadde ve sokaklarda sürü halinde ördeklerin yürüdüğü görüldü.

DHA |
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Sakin şehirde ördekler yolda yürüdü

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce, 2011'in haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesinin eskiden belde olan Akyaka Mahallesi'nde, 'Evde kal' çağrılarına uyuluyor.

4 bin olan yerleşik nüfusu, tatilde 25 kat artıp, 100 bin kişiye ulaşan Akyaka'nın halk plajı, cadde ve sokaklarında sakinlik oluştu.

DOĞAL AKVARYUM GÖRÜNTÜSÜ

Gökova Körfezi'ne akan doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı bölgesindeki yol ise ördeklere kaldı.

Sakin şehirde ördekler yolda yürüdü

YOLDA YÜRÜYEN ÖRDEKLER

Çevre halkı ve balıkçılar tarafından azmağa bırakılarak çoğalan yaklaşık 50 ördek, yavruları ile birlikte yolda yürüdü.

Sakin şehirde ördekler yolda yürüdü

Sakin şehirde ördekler yolda yürüdü

Sakin şehirde ördekler yolda yürüdü

Sakin şehirde ördekler yolda yürüdü

Sakin şehirde ördekler yolda yürüdü

Sakin şehirde ördekler yolda yürüdü

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