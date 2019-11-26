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Sakız makinesi görünümlü 60 kumar aleti ele geçirildi

İstanbul'da, 1 TL ile çalışan sakız makinesi görünümlü kumar aleti üreten atölyeye yönelik yapılan operasyonda, iki kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.11.2019 - 15:24..
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İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbar üzerine, çeşitli isim altında okul çağındaki çocukları özendirerek kumar aleti üreten atölyeleri yakın takibe aldı.

OPERASYON YAPILDI

Yapılan çalışma kapsamında, çocukları kumara özendiren kişilerin yakalanması için harekete geçen emniyet ekipleri, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir’de daha önceden belirlenen atölyelere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sakız makinesi görünümlü 60 kumar aleti ele geçirildi

SAKIZ MAKİNESİNDEN KUMAR ALETİ

Baskınlarda Erdinç K. (51) ve Muammer Ç. (46) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 1 lira para ile çalışan, sakız makinesi görünümlü 60 adet kumar aleti, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 42 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Erdinç K. ve Muammer Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sakız makinesi görünümlü 60 kumar aleti ele geçirildi

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