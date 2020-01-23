taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9235
Euro
6.5755
Altın
1556.27
Borsa
122835.37
Gram Altın
296.667
Bitcoin
50895.7

Saklama kaplarının içinden milyon liralık uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki saklama kaplarının içerisinde, 1.5 milyon TL değerinde 13 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

İHA | 23.01.2020 - 09:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi’nde yapılan devriye görevi sırasında bir kamyonetin şüphe üzerine durdurulduğunu belirtti.

1.5 MİLYONLUK METAMFETAMİN

13 plaka sayılı kamyonette narkotik madde arama köpeği Şila ile yapılan detaylı aramada, aracın kasasında bulunan 2 adet poşet içerisindeki 22 adet saklama kabının içinde, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 22 paket halinde, toplam 13 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Araç sürücüsü H.D. ve yolcu F.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.


Saklama kaplarından 1,5 milyon TL’lik uyuşturucu çıktı -1

Saklama kaplarından 1,5 milyon TL’lik uyuşturucu çıktı -2

İlginizi Çekebilir
Hulusi Akar'dan Yunanistan'a çağrı
Bakan Akar,"Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı" dedi.
Sivas'ta kendi otomobilini kendi üretti
9. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Aldemir, hayalini kurduğu elektrikli aracını, 60 volt 60 amper 5 tane jel aküyle çalıştırdı.
Erdoğan, Kanada Başbakanı'yla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Ceren’in annesinden kızına not
3 Aralık'ta Türkiye'yi sarsan olayda bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in annesi, paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da art arda depremler

Ankara'da art arda depremler

108
CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

131
Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

216
CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

42
Demokratların seçim yarışında Sanders, Biden'ın önünde

Demokratların seçim yarışında Sanders, Biden'ın önünde

31
İspanya'daki fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti

İspanya'daki fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti

20
Manisalılar geceyi yine sokakta geçirdi

Manisalılar geceyi yine sokakta geçirdi

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir