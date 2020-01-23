Saklama kaplarının içinden milyon liralık uyuşturucu çıktı

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi’nde yapılan devriye görevi sırasında bir kamyonetin şüphe üzerine durdurulduğunu belirtti.

1.5 MİLYONLUK METAMFETAMİN

13 plaka sayılı kamyonette narkotik madde arama köpeği Şila ile yapılan detaylı aramada, aracın kasasında bulunan 2 adet poşet içerisindeki 22 adet saklama kabının içinde, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 22 paket halinde, toplam 13 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Araç sürücüsü H.D. ve yolcu F.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.







