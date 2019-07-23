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Salça yapmak için çıktığı terastan düşen kadın öldü

Şanlıurfa'da 3 katlı evin terasından düşen kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA | 23.07.2019 - 18:40..
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Şanlıurfa merkezde Sinekli Mahallesi'nde salça yapmak için 3 katlı evin terasına çıkan Saliha Demirkan, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Gürültüyü duyan yakınları dışarı baktıklarında Demirkan'ın kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Demirkan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saliha Demirkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Saliha Demirkan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

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