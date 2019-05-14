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Salda Gölü havadan görüntülendi

Eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü'nü, her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.

İHA | 14.05.2019 - 12:45..
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Salda Gölü havadan görüntülendi

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve doğası ile dikkat çeken Salda Gölü, mavi ve beyaz tonları ile özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK MEKANI

6,8 kilometre eninde, 9,186 kilometre uzunluğundaki gölden herhangi bir akarsu çıkışı bulunmuyor. Kapalı havza gölü özelliği ile dikkat çeken Salda, gelin ve damatların da uğrak mekanı. Göl, barındırdığı endemik türler ile aynı zamanda uluslararası bir öneme de sahip. Bölge önemli bir kuş, doğa ve bitki alanı. Sığırkuyruğu bitkisinin 2 türü yalnızca Salda’nın güney kıyılarında yetişiyor. Salda Gölü’nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Göl ve kıyı şeridi ise 1. Derece Doğal Sit alanı.

Salda Gölü havadan görüntülendi

Salda Gölü havadan görüntülendi ViDEO

KAMP İÇİN GİDEBİLİRSİNİZ

Bölge sadece günü birlik ziyaretçilerin değil, kamp yapmak isteyenlerin de uğrak noktası. Son zamanlarda popüler olması sebebiyle özellikle Rus turistler de bölgeye adeta akın ediyor.

Salda Gölü’nün mükemmel olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi Ferdi Aydın, “Ben Karadenizliyim, özellikle görmek için buraya geldim. Türkiye’de ender göllerden birisi” dedi.

Salda Gölü havadan görüntülendi

TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ

Azerbaycan vatandaşı Seruz Rahimov Talış ise, “İlk Maldivler'e gitmeyi düşünüyordum. Kardeş memlekette böyle güzel bir yerin olduğunu duyunca geldik. Nefis bir yer. Günübirlik kamp atmayı düşünürken, 3 gündür gidemedik. Kendi ülkemin vatandaşlarına tavsiye ediyorum. Tüm güzellikleri burada görmek mümkün” diye konuştu.

Salda Gölü havadan görüntülendi

Salda Gölü’nün yer yer derinliği 185 metreye ulaşıyor. Salda bu özelliği ile Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alıyor.

Salda Gölü havadan görüntülendi

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