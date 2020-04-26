Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın

Türkiye'nin Maldivleri olarak gösterilen Salda Gölü'nün çevresinde, inşaat çalışmaları başladı. İş makinalarının bölgeye verdiği zararın görüntülerini CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Twitter hesabından paylaşmıştı.

24 SAAT CANLI YAYIN

O görüntülerden sonra duruma titizlikle yaklaşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü'nde koruma çalışmalarının takip edilebilmesi için bölgeye kurulan kamera sistemi ile 24 saat canlı yayın yapıldığını açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" denildi.

Yayının, 'https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html' adresinden izlenebileceği kaydedildi.













