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Saldırgan eczacı cam parçasıyla kalfasına saldırdı

İstanbul'da, aralarında alacak verecek yüzünden husumet olduğu öğrenilen eczacı ve kalfası tartışmaya başladı. Söz dalaşının büyümesi sonucu eczacı, eline aldığı cam kırığı ile kalfayı yaraladı.

İHA | 20.12.2018 - 17:02..
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Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında, eczane sahibi ile kalfası arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eczane sahibi, parçaladığı cam şişeyle kalfasını, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

KALFA KENDİNİ CAN HAVLİYLE DIŞARI ATTI

Yaralı kalfa ise can havliyle kendini dışarı atarak, cadde üzerinde bulunan bir dükkana sığındı. Kalfanın yaralandığını gören vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi Hakan D. olduğu öğrenilen yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ECZACI GÖZALTINA ALINDI

Hakan D.’yi yaralayan eczacı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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