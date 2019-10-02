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Saldırgan veli öğretmene vurdu, saçından tutup itti

Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 02.10.2019 - 11:08..
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'na gelen bir kadın veli, öğretmen Nigar Özçelik (50) ile çocuğuna bağırdığı iddiasıyla tartışmış, daha sonra velinin eşinin de gelmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.

SERBEST KALDI

Olayda darbedilen öğretmen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, veli ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılmıştı.

Saldırgan veli öğretmene vurdu saçından tutup itti ViDEO

DARP ANBEAN KAMERADA

Öte yandan, öğretmenin darbedilme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine göre, okula gelen kadın veli, öğretmen ile tartışmaya başlıyor. Bir süre tartışan veli ve öğretmeni, çevredeki diğer öğretmenler sakinleştiriyor. Ardından velinin eşi ile arkadaşı gelerek, öğretmenle tartışmaya başlıyor. Tartışma sırasında önce öğretmene vuran ardından saçından tutarak iten veli, sınıfa giren öğretmenin peşinden giriyor. Daha sonra araya girenler tarafından sakinleştirilen veli, okuldan ayrılıyor.

Saldırgan veli öğretmene vurdu, saçından tutup itti

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