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Saldırı için keşif yapan terörist yakalandı

Diyarbakır'da hükümet konağı ve adliyeye yönelik planlanan saldırı öncesi keşif ve istihbarat çalışması yaptığı belirlenen 'Agır' kod adlı PKK'lı terörist N.D., operasyonla yakalandı.

DHA | 17.05.2019 - 10:40..
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağladığı belirlenen 'Agır' kod adlı N.D.'nin, Çermik'te hükümet konağı ve adliyeye yönelik planlanan saldırı öncesinde keşif ve istihbarat çalışmalarında yer aldığını tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, N.D.'nin yakalanmasına yönelik Çermik'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda N.D. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.Saldırı için keşif yapan terörist yakalandı

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