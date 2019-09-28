Saldırıya uğrayan Mücahit Avcı'dan ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kırmızı halıda yürürken düştüğü görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs" ifadelerini kullanan CHP'li danışman Mücahit Avcı, İstanbul'da ofisinin yakınlarında saldırıya uğradı.

Tekme tokat dövüldükten sonra zorla özür videosu çektirilen Mücahit Avcı, görüntülerin ortaya çıkması üzerine ilk açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yaptı.

İKİ GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİLER

Tehditlerin devam ettiğini belirten Avcı, kamera görüntülerini incelediklerini saldırgan grubun iki gün boyunca ofisinin etrafında plan yaptığını gördüklerini söyledi.

Mücahit Avcı, konunun adli makamlara iletilmesine rağmen saldırganların serbest kalmasını kabul edilemez buldu.

CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı VİDEO

Twitter hesabından açıklama yapan Mücahit Avcı, şunları söyledi;

"Bilindiği üzere Perşembe günü alçak bir saldırıya uğradım. Saldırgan grubun iki gün boyunca ofisim etrafında beni takip ederek saldırı planı yaptığını da kamera görüntüleriyle tespit ettik. Konuyu adli makamlara intikal ettirdik ancak bu kişiler buna rağmen serbest bırakıldılar.

ÇEVREDEKİLER OLMASA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ

Öncelikle bunun basit bir yaralama eylemi ya da kavga olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Bu planlı, organize bir saldırı olmakla birlikte belki de çevredeki insanların müdahalesi olmasa ölümle sonuçlanabilecek bir saldırıydı.





ASIL VAHİM OLAN İSE...

Bu grubun, sosyal medya üzerinden beni öldürmekle ve darp etmekle tehdit eden MHP’li yöneticilerin güdümünde olduğu da ortada. Asıl vahim olan ise bu tehdit mesajları tarafımca adli makamlara verilmesine rağmen hiçbir işlem yapılmaması ve bu saldırganların serbest bırakılmasıdır.

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

Ayrıca sosyal medyada yer alan saldırıya ait görüntüler de bu grubun içindeki kişiler tarafından çekilerek topluma fiziki ve psikolojik şiddet tehdidi oluşturmak suretiyle dolaşıma sokulmuş olup bu paylaşımlar üzerinden tarafıma tehditler yöneltilmeye de devam edilmektedir.

EVİMDE İSTİRAHAT EDİYORUM

Ülkemizde bir iç karışıklık yaratma arzusunda olan bu saldırganlar ve azmettiricileri ile hukuki mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimi, toplumu korku ve endişeye sevkederek baskı altına almak isteyenlere karşı dimdik ayakta olduğumu da herkesin bilmesini isterim.

Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Sağlık durumum gayet iyi, evimde istirahat ediyorum. Sağduyu ve adalet duygusuyla bunu da aşacağımıza inancım tam."



