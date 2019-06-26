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Salep soğanı toplayan kişiye 60 bin TL ceza kesildi

Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne kaçak toplanan soğanlar teslim edilirken, vatandaşlardan duyarlı olunması istendi.

AA | 26.06.2019 - 14:50..
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Ağrı'da koruma altındaki salep soğanlarını kaçak topladığı iddiasıyla bir kişiye, 60 bin 163 lira ceza kesildi.

Koruma altındaki bitkinin soğanlarını kaçak olarak topladığı anlaşılan R.S. ile ele geçirilen salep soğanları, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Salep soğanı toplayan kişiye 60 bin TL ceza kesildi

60 BİN TL CEZA YEDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri de R.S'ye kaçak olarak salep soğanı topladığı gerekçesiyle 60 bin 163 lira idari para cezası uyguladı. Kurumun şube müdür vekili Selçuk Karakaş, ele geçirilen salep soğanlarının toplandığı bölgede kurumlarına bağlı ekiplerce, bu bitkinin yaygınlaştırılması amacıyla ekildiğini aktardı.

Salep soğanı toplayan kişiye 60 bin TL ceza kesildi

KORUNUYOR AMA YİNE DE ALIYORLAR

Türkiye'nin eşsiz, zengin biyolojik çeşitliliği ve genetik kaynaklarının biyokaçakçılığa maruz kaldığını anlatan Karakaş, "Biyolojik çeşitliliğinin korunması için şube müdürlüğümüz ve ilgili birimler, özellikle kolluk kuvvetleri ve öğrencilere yönelik eğitimler düzenliyor ve halkın bu konudaki bilincinin arttırılması için çalışmalar yapıyor. Ekiplerimiz, biyokaçakçılığa maruz kalabilecek türlerin bulunduğu sahalarda koruma ve kontrol çalışmaları yapmaktadır." dedi.

Salep soğanı toplayan kişiye 60 bin TL ceza kesildi

Karakaş, bu tür koruma altındaki bitkilerin korunması için vatandaşlardan duyarlılık göstermelerini de istedi.

Salep soğanı toplayan kişiye 60 bin TL ceza kesildi

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