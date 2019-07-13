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Salep soğanını toplayanlar 60 bin TL'lik cezadan kaçamadı

Van'ın Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan bir kişiye, 60 bin 163 lira para cezası kesildi.

İHA | 13.07.2019 - 15:08..
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Koruma altında olan salep soğanını toplayan bir kişi, Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından fark edilince para cezasına çarptırıldı.

İDARİ PARA CEZASI

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan şahsa, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince "Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek"ten 60 bin 163 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmalarından dolayı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına da teşekkür edildi.

Salep soğanını toplayanlar 60 bin TL'lik cezadan kaçamadı

Salep soğanını toplayanlar 60 bin TL'lik cezadan kaçamadı

Salep soğanını toplayanlar 60 bin TL'lik cezadan kaçamadı

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