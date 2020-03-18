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Hong Kong'da salgın kaynaklı ilk hayvan ölümü

Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle can kayıpları yaşanırken, salgından ilk köpek ölümü gerçekleşti.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 10:57..
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Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs etkilerini göstermeye devam ediyor.

Salgın nedeniyle birçok insan panik ve korku içinde yaşam mücadelesi veriyor.

İLK KEZ BİR KÖPEKTE ÇIKTI

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, koronavirüs teşhisli bir hastanın köpeğinde düşük miktarda koronavirüs tespit edilmesi sonrasında kentteki vakaların başta kedi ve köpek olmak üzere evcil memeli hayvanlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıkladı.

Merkezin yetkililerinden Dr. Chuang Shuk-kwan, gün içinde düşük miktarda koronavirüs tespit edilen köpeğin, virüsü sahibinden veya çevreden kapıp kapmadığına dair kesin kanıt bulunmadığını ve olayın nedenini anlamak için daha fazla test yapılacağını bildirdi.

Hong Kong'da salgın kaynaklı ilk hayvan ölümü

İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandı. Virüsün bulaştığı 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpek, karantinadan evine döndükten sonra Hong Kong'da hayatını kaybetti.

Köpeğin 60 yaşındaki sahibi koronavirüse yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası virüsü yenmeyi başarmıştı.

Köpeğin sahibi, hayvanına otopsi yapılmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Hong Kong'da salgın kaynaklı ilk hayvan ölümü

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