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Salgını durduran Çinli doktordan öneriler

Çin'in Hunan eyaletinde korona salgınını durduran doktor, Türkiye'ye 3 temel öneride bulundu.

Haber Merkezi |
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Salgını durduran Çinli doktordan öneriler

Dünyayı ölüme ve felakete sürükleyen koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan ve Hunan eyaletlerinde, hayat normale dönüyor...

3 aylık mücadelenin ardından Hunan'da salgını durduran uzman doktorlardan Peng Yue, görevini tamamladı.

Doktor Yue, daha sonra salgınla mücadele konusundaki tecrübelerini NTV'ye anlattı...

Çin'deki şu andaki bilançoyu açıklayan Yue, Çin'in salgını nasıl kontrol altına aldığını da açıklayarak Türkiye'ye önerilerde bulundu.

Salgını durduran Çinli doktordan öneriler

3 TEMEL MADDE

Yue, yaptığı açıklamada, "Öncelikle bunun bir salgın olduğunu kabul etmeliyiz. Burada 3 temel noktaya odaklanmalıyız. İlki enfeksiyonun kaynağına gidiş. Yayılımının güzergahını takip etmek. Ve şüpheli geri kalan nüfusu korumak.

Çinli doktor Peng Yue'den Türkiye'ye öneriler İZLE

LÜTFEN SOKAĞA ÇIKMAYIN

Bunların hepsi aynı anda olmalı. Çünkü, bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Koronayı engellemek için kaynağını gidilmeli ve bundan kim etkilendi tespit edilmeli. Bunun için de en önemli şey test, test, test.

Geri kalan madde olan nüfusu koruma için de lütfen sokağa çıkmayın." ifadelerini kullandı.

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