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Salih Müslim: Afrin'de ABD bizi yalnız bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusu ve Münbiç operasyonuna ilişkin yaptığı açıklama, PKK'yı panikletti. Salih Müslim, "Afrin'de yalnız kaldık ama Münbiç'te öyle değiliz" dedi.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 09:31..
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ABD'nin, YPG'ye kol kanat gerdiği Fırat'ın doğusu için operasyon ihtimali, kuvvetli bir biçimde uygulanmak üzere masada tutuluyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla, sesli olarak düşünülmeye başlanan operasyon konusu YPG'yi panik havasına sevk ediyor.

Konuya ilişkin terörist Salih Müslim, “ABD ile Türkiye arasında masanın altında ne döndüğünü bilmediklerini” belirterek “Afrin’de başımıza yağanlar NATO bombalarıydı” dedi

"MASANIN ALTINDA NE DÖNDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon konusundaki kararlı tutumu ile TSK'nın yaptığı hazırlıklar PKK'yı korkuttu. Terörist PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin eski yöneticilerinden Salih Müslim, Afrin'de olduğu gibi burada da ABD'nin kendilerini satma ihtimalinden tedirgin oluyor.

Müslim "Masanın altında ne dönüyor bilmiyoruz. Ama biz halkımızın öz gücüne, örgütlülüğüne ve direnişine güveniyoruz." dedi.

AFRİN'DE YALNIZ KALMAK KORKUTUYOR

Müslim'in bir korkusu da Afrin'de, ABD'nin kendilerini yalnız bırakmasının burada da karşılık bulması. Özellikle TSK'nın, Afrin'deki faaliyetleri sonrasında kimseden destek alamamaktan şikayetçi olan Müslim," Türkiye bizi NATO silahlarıyla vurdu" dedi.

Müslim küstah ifadelerle Türkiye'yi suçlayarak "Mesela Afrin'de herkes sustu. 60 gün boyunca başımıza yağanlar NATO’nun bombalarıydı, silahlarıydı. Bu NATO’nun da Birleşmiş Milletler’in de kanunlarına aykırıydı ama kimse sesini çıkarmadı." açıklamasını yaptı.

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