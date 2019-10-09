Salih Müslim, yalnız bırakılmaktan şikayetçi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyon hazırlığında.

Suriye sınırına tankların ve askeri araçların gönderilmesiyle birlikte, terör örgütü YPG panika havasına girdi.

Operasyon öncesinde soluğu Avrupa'da alan Salih Müslim, Amerika'nın kendilerini yalnız bırakığını söyledi.

"VERDİKLERİ SÖZLER VARDI..."

BBC'ye konuşan terörist Salih Müslim, "Verdikleri sözler vardı. Üç şey gerçekleşinceye kadar biz buradan çekilmeyeceğiz dediler. Birincisi, DAEŞ bitecek, ikincisi burada istikrar sağlanacak, üçüncüsü siyasi çözüm olacak. Bunlardan hiçbiri olmadı. DAEŞ bitmiş değil, hücreler şeklinde devam ediyor. Fırat'ın batısında da DAEŞ'ın kontrolünde yerler var. DAEŞ bitmiş değil. İkincisi istikrar da sağlanmış değil, üçüncüsü çözüm yok. Verdiğin sözü tutmuyorsun, çekiliyorsun." ifadelerini kullandı.