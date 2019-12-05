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Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

DHA | 05.12.2019 - 18:23..
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, bugün saat 15.00 sıralarında Salihli- Köprübaşı Karayolu Adala Mahallesi, Demirköprü Barajı yakınlarında kaza meydana geldi.

Köprübaşı'ndan Salihli yönüne giden S.C. (70) yönetimindeki 45 PF 999 plakalı otomobil, savrulup, takla attı.

2 KİŞİ YARALANDI

Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü S.C. ile yanındaki İ.C. (71) yaralandı. Kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı -1

Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı -2

Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı -3

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