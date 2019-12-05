Sivas'ta bir kişi, aşkını billboarddan ilan etti.

1 Doğu Akdeniz'de İsrail'den Rumlara destek Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma sonrası İsrail, Rumlara ve Yunanistan'a destek vereceğini duyurdu.

2 Ev aletlerinin tüketim maliyeti Elektrik faturalarına yüksek bedeller ödediğimiz şu günlerde, sizler için hangi elektronik aletin 1 saatte ne kadar maliyeti olduğunu araştırdık.

3 İyi yönetim ilkelerine göre memurlar denetlenecek 17 maddelik "İyi yönetim ilkeleri" belirledi. Bu ilkeler kamu görevlileri tarafından uygulanıp uygulanmadığı, vatandaşın şikayeti üzerine takip edilecek.

4 İbrahimovic: Cristiano doğal bir yetenek değil İsveçli süperstar Zlatan İbrahimovic, Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak sözler söyledi.

5 Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı Sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

6 İzmir’de 10 kişinin yaralandığı çatışmanın sebebi belli oldu 10 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavganın nedeninin arabanın çizilmesinden kaynaklandığı iddia edildi.