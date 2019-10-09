Salınım hareketi uygulayan akıllı yatak geliştirildi

Bebekleri uyutmak için yapılan sallama hareketi, neden yetişkinler için geçerli değil? İşte bu sorudan yola çıkan Belçikalı bir üretici, Adiva One ismini verdiği yeni bir akıllı yatak üretti. Dört adet destek ayağında sahip yeni akıllı yatak, yavaş salınımlar uygulayarak insanların rahat bir şekilde uykuya dalmasını sağlıyor.

Rüzgarda sallanan bir hamak veya bir teknenin ritmik dalgaları gibi sakinleştirici bir etki yaratan akıllı yatak, kullanıcılar tarafından da oldukça beğenildi.



UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Akıllı yatak, bir uzaktan kumandaya ve iki adet hareket sensörüne sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarına indireceği bir uygulama veya Amazon Alexa sayesinde yatağı istedikleri gibi kontrol edebiliyor. Yatağa entegre bir şekilde çalışan bir sensör ise kullanıcıların uyku döngülerini izleyip analiz ederek, salınım hızını ve yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Adiva One geliştiricileri; diyabet, depresyon, kalp hastalığı ve felç gibi sağlık risklerini azaltmak ve fiziksel performansınızı artırmak için böyle bir yatak ürettiklerini söylüyor.





Bin 499 dolardan satışa çıkacak Adiva One isimli akıllı yatak, gelecek yıl nisan ayına kadar yeterli destekçi bulduğu taktirde piyasaya sürülecek.

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