Salıpazarı kruvaziyer limanında sona yaklaşıldı

Salıpazarı Kruvaziyer Limanı projesinde, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı.

Son olarak Proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmişti. İnşaatın 24 aralıksız sürdüğü proje alanında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, limanın 2020 yılı sonunda tam kapasiteli olarak hizmete alınmasının planlandığını açıklamıştı.

PROJE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İnşa çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü proje alanında yıkılan binaların yerine yenileri yükselmeye başladı.

Havadan görüntülenen proje alanında binaların deniz altında kalan temellerinin dev çelik borularla desteklendiği görülüyor. Projenin alanında her yerde inşaat işçilerinin ve iş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı görülüyor.

PRİNCESS CRUISE 2020 İTİBARİYLA ANA LIMAN OLARAK BELİRLEDİ

Öte yandan 4 yıldır Cruise gemisinin uğramadığı İstanbul limanına geçtiğimiz günlerde 750 yolcusuyla gelen "Regent Seven Seas Vogayer " adlı geminin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de "Aşk gemisi" dizisiyle tanınan cruise firması Princess Cruies 2020 yılı itibariyle ana limanlarından biri olarak İstanbul'u belirledi.

DEV YOLCU GEMİLERİNİ AĞIRLAMASI PLANLANIYOR

Galataport olarak bilenen Salı pazarı Kruvaziyer liman projesi tamamlandığında terminal binası eskisinin iki katı büyüklüğünde olacak. Terminalin bir bölümü yer altına alınacak.

Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle Tophane Meydanı'nın İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olması da planlanıyor.