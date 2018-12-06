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Salmonella nedir

Salmonella; gıda zehirlenmesine neden olan bir tür bakteri çeşididir.

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Salmonella; gıda zehirlenmesi olarak biliniyor. Bu zehirlenme türü genellikle gıdaları çiğ tüketme ve yiyeceklerin az pişirilmesi sonucu meydana gelir.

Salmonella nedir

ÇİĞ BESİNLER BAKTERİYİ YAYAR

Salmonella bakterileri sürekli hareket halindedir ve hidrojen sülfür üretir. Genellikle az pişmiş tavuk, hindi, kümes hayvanları, yumurta bu bakterileri yayar. Çiğ meyve, sebze veya fındık da bakterileri yayar.

Salmonella nedir

BAZI BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR

Az pişmiş yiyecekler veya bakterili içecekler 8 ila 72 saat içinde ortaya çıkar. Bu rahatsızlık karın ağrısı, kramp, hassasiyet, titreme, ishal ve ateşle birlikte görülür.

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