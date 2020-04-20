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Şalupa nedir

Şalupa, tek direği olan ve küçük bir gemi gibi kullanılabilen sandallar için kullanılan denizcilik terimidir.

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Şalupa nedir

Küçük yelkenliler kategorisinde olan şalupa, tek bir direğe sahip, direğin önünde ve arkasında olmak üzere iki adet üçgen yelkene sahip bir tekne türüdür.

Adını eski İngilizcede “süzülerek gitmek” anlamında kullanılan “slūpan”dan alan şalupa, özel bir boyut veya yelken şeklinden ziyade kullanım özelliklerini öne çıkarır.

MANEVRA KABİLİYETİ YÜKSEKTİR

Eski zamanlardan bu yana kullanılan şalupa, tarih boyunca oldukça farklı amaçlara hizmet etmiştir. Yasa dışı deniz ticareti yapan “korsanlar” tarafından sıklıkla tercih edildiği bilinir.

Şalupa nedir

Kolay manevra yapabilme kabiliyeti, hafif ve hızlı olması nedeniyle oldukça pratik bir kullanıma sahiptir.

OSMANLI ZAMANINDA DA KULLANILIR

Eski toplumlar tarafından savaş gemisi olarak da kullandığı bilinmektedir. Osmanlı zamanında Tuna Nehri’nde kullanılan şalupalar kayıtlara geçmiştir.

Şalupa nedir

Kolay idare edilebilen şalupa, uzun deniz yolculukları ve kötü hava şartları için uygun değildir. Bu yelkenli tekne türü daha çok dalgasız, hafif esintili yakın deniz gezintileri için tercih edilir.

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