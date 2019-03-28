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Salvador Dali'nin karıncayiyeniyle fotoğrafı

Aşağıdaki fotoğrafta, çılgın ressam Salvador Dali'nin evcil hayvanı olan karıncayiyenini dolaştırırken 1969’da çekilen karesini görüyorsunuz..

Özel İçerik | 28.03.2019 - 12:16..
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Salvador Dali'nin karıncayiyeniyle fotoğrafı

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Cezaevine mi girmedi, okuldan mı atılmadı, politikaya mı karışmadı… Dali karşımıza muhteşem eserleriyle olduğu kadar haylazlıklarıyla da çıkmıştır. Sanatıyla olduğu kadar eksantrik giyimi, davranışları ve sözleriyle de dikkat çekiyordu. Salvador Dali'nin ne kadar orjinal bir karakteri olduğu kuşkusuz. Bakınız kendisi, Paris sokaklarında herkesin meraklı bakışları altında, evcil olarak beslediği karıncayiyenini gezdiriyor.

DALİ'NİN DİLLERE DESTAN ÇILGINLIKLARI

1904 doğumlu Katalan gerçeküstücü (sürrealist) ressam. Dali, sürrealizmi bir akım olarak değil hayat tarzı olarak benimsemişti. Bunu özel hayatındaki tuhaflıklardan anlamak zor değil. Yansıttığı eserler fikir dünyasının bir karmaşasıdır. Özel hayatındaki kuralsızlıklar, evinde beslediği evcil hayvan bile Dali tarzını yansıtıyordu.

Salvador Dali'nin karıncayiyeniyle fotoğrafı

KARINCAYİYEN BESLİYORDU

Çarpıcı tarzı ile ünlü sürrealist ressam Salvador Dali bir karıncayiyen sahibiydi. Normal insanlar köpeğini yürüyüşe çıkarırken Dali karıncayiyeni ile şehirde gayet normalmiş gibi tur atardı.

Salvador Dali'nin karıncayiyeniyle fotoğrafı

Audrey Hepburn evcil hayvanı olan yavru geyiğinden sonra Dali gibi çatlak bir sanatçının karıncayiyen beslemesine şaşmamak lazım.

Salvador Dali'nin karıncayiyeniyle fotoğrafı

KARINCAYİYEN NEDİR?

Bu hayvan, solucan gibi uzayabilen, yapışkan dilleriyle karınca toplayıp beslenen dişsiz bir memeli. Vücutları kıllı, koni veya hortum şeklinde uzunca yüzleri var. Oldukça sevimsiz olan bu hayvanı çok aramış mı? diye sormadan edemeyeceğim.

Salvador Dali'nin karıncayiyeniyle fotoğrafı

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