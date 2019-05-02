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Şalvarlı hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Siirt’te iki hırsız, gece vakti kapı kilidini kesici alet ve levye ile kırarak girdikleri bir iş yerinden 10 bin liralık malzeme çaldılar.

İHA | 02.05.2019 - 11:00..
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Batı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yaşanan olayda hırsızlar gece yarısı bir iş yerine girdi.

Kesici alet ve levye kullanarak iş yerine giren hırsızlar, 10 bin liralık malzeme çalıp kayıplara karıştı.

GİRDİKLERİ İŞ YERİNİ 10 BİN LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Sabah iş yerine gelen Sabri Kızılkan, malzemelerin çalındığını fark ederek durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinde parmak izi ve delil arama çalışması yaptı. İnşaat malzemelerinin satıldığı iş yeri sahibi Sabri Kızılkan, “Akşam dükkanı kapattık. Gece yarısı dükkana girmişler. 10 bin lira tutarında malzeme çalmışlar.

Siirt’te şalvarlı hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı


"YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Tabi sabah işe gelince fark ettik. Bugün bizim başımıza geldi yarın başkasının başına gelmesin. İnsanların emeğini çalmasınlar, bu devirde insanlar kolay kolay biriktirmiyor. Yazıktır, günahtır yapmasınlar” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şalvarlı hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

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