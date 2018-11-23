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Salyangozu andıran kaya yerinde korunacak

Erzurum'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde, salyangozu andıran kayanın, uzmanların yaptığı incelemenin ardından korunmasına karar verildi.

DHA | 23.11.2018 - 10:13..
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Oltu ilçesine gelen Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Şehit Cuma Tabiat Müzesi'nde Mineraloji ve Petrografi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Koray Sözer, salyangoz benzeri kayanın yaklaşık 70 milyon yıl önce derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan biri olduğunu belirtti.

Salyangozu andıran kaya yerinde korunacak

"EKONOMİK BİR DEĞERİ YOK"

Sözer, "Çok önemli bir ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip. Müzeye koyabilirdik ancak çok fazla kırık ve çatlak bulunduğu için yerinde bırakmaya karar verdik. Salyangoz kaya burada korumaya alınabilir." diye konuştu.

Salyangozu andıran kaya yerinde korunacak

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Kayaaltı Mahallesi'ndeki dağda, 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. Oltu'da yaşayan Rüştü Toprak'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü salyangoz kaya ilçe halkının ilgi odağı oldu.

Salyangozu andıran kaya yerinde korunacak

GÖRSEL AÇIDAN GÜZEL BİR GÖRÜNTÜYE SAHİP

Bu tür kayaların özellikle derin denizlerin çekilmesiyle oluştuğunu ifade eden Sözer, "Burada görmüş olduğumuz bu oluşum, derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan bir tanesidir. Bu tür bölgelerde çok sık olmasada görebiliyoruz. Çok önemli ve ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip." dedi.

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