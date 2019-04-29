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Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

Sürücünün çorba içmeye gittiği 10 ton saman yüklü kamyon küle döndü.

İHA | 29.04.2019 - 02:23..
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Samsun’un Canik ilçesi 100. Yıl Bulvarı Yüzme Havuzu önünde yüklediği 10 ton samanı kamyonu ile memleketi Ordu’nun Çaybaşı ilçesine götürmek için yola çıkan Musa Efil,  Samsun’da çorba içmek için mola verip aracını yolun kenarına çekti.

Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

Musa Efil lokantaya çorba içmeye gidince saman yüklü kamyonda yangın çıktı ve alevler biranda aracı tamamen sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede yangın mahalline gelerek alev alev yanan kamyona müdahale etti.

Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

SAMANLARIN MALİYETİ 5 BİN 500 LİRA

Satın aldığı samanın kendisine 5 bin 500 liraya mal olduğunu söyleyen Musa Efil, aracının da kaskosunun bulunmadığını belirterek, " Çorba içmeye gidince peşimden araçta yangın çıkmış. Beni telefonla arayıp yangını haber verdiler. Araçta battaniyeye sarılı bin lira da param vardı. Paramda yandı" dedi.
İtfaiye ekipleri aracı söndürme çalışması sırasında Musa Efil’in battaniyeye sarılı bin lira parasını kurtarmak için aracın yanan kuma kısmında arama çalışması yaptı ancak paraya ulaşamadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

Saman yüklü kamyonu alev alev yandı



Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

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