Samanyolu galaksisinde 3 buçuk milyon yıl önce patlama oldu

Gözlemlenebilir evrendeki milyarlarca gök adadan sadece bir tanesi olan Samanyolu galaksisi, çok eski tarihlerden bu yana keşfedilmeyi bekleyen birçok sır barındırıyor. Bilim insanları, yıllardır bu galaksiyi incelemeye devam ederken, şimdi ise yeni bir patlama ortaya çıkardılar.

Mükemmellik Merkezi'nde (CAASTRO) görevli Profesör Joss Bland-Hawthorn liderliğinde yapılan araştırmada, yaklaşık 3 buçuk milyon yıl önce Samanyolu galaksisinin merkezinde, süper kütleli kara delik yakınında devasa bir enerji açığa çıkaran patlama yaşandığını ortaya koydu.

Seyfert ışıması olarak adlandırılan olayın, Samanyolu galaksisinde iki muazzam "iyonlaşma konisi" yarattığı ve etkisinin 200 bin ışık yılı uzaklıkta bile hissedildiği ifade edildi. Keşfin, Samanyolu galaksisinin merkezinin sanılandan daha dinamik olduğunu gösterdiği, bunun galaksinin gelişiminin yeniden yorumlanması ihtiyacı doğurabileceği vurgulandı.

SAMANYOLU'NUN PASİF OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çalışma ekibinde yer alan Sydney Üniversitesi'nden Magma Guglielmo, "Bulgular, Samanyolu'nu kavrayışımızı çarpıcı biçimde değiştiriyor. Biz hep galaksimizin pasif, merkezi çok parlak olmayan bir galaksi olduğunu düşünüyorduk." ifadelerini kullandı.

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