taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7888
Euro
6.3663
Altın
1502.45
Borsa
103798.31
Gram Altın
279.145
Bitcoin
47333.67

Samanyolu galaksisinde 3 buçuk milyon yıl önce patlama oldu

Samanyolu galaksisinin merkezinde, yaklaşık 3 buçuk milyon yıl önce, devasa bir enerjinin açığa çıktığı patlama meydana geldiği ortaya çıktı.

AA | 07.10.2019 - 17:36..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Gözlemlenebilir evrendeki milyarlarca gök adadan sadece bir tanesi olan Samanyolu galaksisi, çok eski tarihlerden bu yana keşfedilmeyi bekleyen birçok sır barındırıyor. Bilim insanları, yıllardır bu galaksiyi incelemeye devam ederken, şimdi ise yeni bir patlama ortaya çıkardılar.

Mükemmellik Merkezi'nde (CAASTRO) görevli Profesör Joss Bland-Hawthorn liderliğinde yapılan araştırmada, yaklaşık 3 buçuk milyon yıl önce Samanyolu galaksisinin merkezinde, süper kütleli kara delik yakınında devasa bir enerji açığa çıkaran patlama yaşandığını ortaya koydu.

samanyolu

Seyfert ışıması olarak adlandırılan olayın, Samanyolu galaksisinde iki muazzam "iyonlaşma konisi" yarattığı ve etkisinin 200 bin ışık yılı uzaklıkta bile hissedildiği ifade edildi. Keşfin, Samanyolu galaksisinin merkezinin sanılandan daha dinamik olduğunu gösterdiği, bunun galaksinin gelişiminin yeniden yorumlanması ihtiyacı doğurabileceği vurgulandı.

samanyolu

SAMANYOLU'NUN PASİF OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çalışma ekibinde yer alan Sydney Üniversitesi'nden Magma Guglielmo, "Bulgular, Samanyolu'nu kavrayışımızı çarpıcı biçimde değiştiriyor. Biz hep galaksimizin pasif, merkezi çok parlak olmayan bir galaksi olduğunu düşünüyorduk." ifadelerini kullandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Samanyolu galaksisinde 3 buçuk milyon yıl önce patlama oldu

Samanyolu galaksisinde 3 buçuk milyon yıl önce patlama oldu

Samanyolu galaksisinde 3 buçuk milyon yıl önce patlama oldu

Samanyolu galaksisinde 3 buçuk milyon yıl önce patlama oldu

Samanyolu galaksisinde 3 buçuk milyon yıl önce patlama oldu

Samanyolu galaksisinde 3 buçuk milyon yıl önce patlama oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG'liler Amerika'ya isyan ediyor

YPG'liler Amerika'ya isyan ediyor

337
ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

340
Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

132
ABD askerleri çekildi, üsler boş kaldı

ABD askerleri çekildi, üsler boş kaldı

220
ABD, Suriye sınırından çekiliyor

ABD, Suriye sınırından çekiliyor

213
Azerbaycan'da hoparlörden ezan okumaya yasak geldi

Azerbaycan'da hoparlörden ezan okumaya yasak geldi

434
Fırat'ın doğusuna operasyona CHP ve HDP'den tepki

Fırat'ın doğusuna operasyona CHP ve HDP'den tepki

416
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir