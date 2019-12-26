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Samanyolu Galaksisi'nin en detaylı manyetik alan fotoğrafı

Samanyolu Galaksisi'nin manyetik alanını gösteren en detaylı fotoğraf yayınlandı.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 12:32..
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Tıpkı Dünya'nın manyetik alanı olduğu gibi, Samanyolu Galaksisi'nin de bir manyetik alanı bulunuyor. Dünya'nınkine kıyasla son derece zayıf olan bu manyetik alan; yıldız oluşumu, kozmik ışınlar ve diğer birçok süreçle ilgili bilim insanlarına bilgi veriyor.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı ve CSIRO (Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonu) ekibi, Samanyolu'nun manyetik alanını inceledikten sonra en detaylı manyetik alan haritasını yayınladı.

samanyolu

RADYO TELESKOP AĞI KULLANILDI

Araştırmacılar, Samanyolu'nun manyetik alan haritasını çıkarabilmek için, Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) teleskop ağındaki verileri kullandı. 250 MHz'nin altındaki radyo frekanslarında çalışan ve merkezi Hollanda'da bulunan LOFAR, 1.500 km'lik bir alana yayılmış birçok antenden oluşuyor.

(Görsel: LOFAR antenlerinin Avrupa'daki konumları)

POCAR

Samanyolu'nun manyetik alan haritasını bilmek, bilim insanlarının bazı konuları daha detaylı anlamasına yardımcı olabilir. Örneğin araştırmacılar, uzak bir kozmik ışın kaynağı üzerinde çalışırken, manyetik alan verileri sayesinde daha detaylı bilgiler edinebilir.

Ayrıca manyetik alanın gücü, moleküler bulutları da etkilediğinden yıldız oluşumunda da önemli bir rol oynar.

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Samanyolu Galaksisi'nin en detaylı manyetik alan fotoğrafı

Samanyolu Galaksisi'nin en detaylı manyetik alan fotoğrafı

Samanyolu Galaksisi'nin en detaylı manyetik alan fotoğrafı

Samanyolu Galaksisi'nin en detaylı manyetik alan fotoğrafı

Samanyolu Galaksisi'nin en detaylı manyetik alan fotoğrafıSamanyolu Galaksisi'nin en detaylı manyetik alan fotoğrafıSamanyolu Galaksisi'nin en detaylı manyetik alan fotoğrafı

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