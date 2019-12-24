Şam'da yılbaşı öncesi iç çamaşırı satışları arttı

Komşumuz Suriye'de 8 yıldır süren iç savaş iyi ile kötü, zengin ile fakir, ölüm ile yaşamı gözler önüne seriyor.

Bir yanda Esad ve DEAŞ, YPG gibi terör örgütlerinin zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler varken; diğer yanda Esad'ın egemenliğindeki Şam'da gündelik yaşamlarına devam eden Suriyeliler var.

ŞAM'DA YILBAŞI HEYECANI

Hristiyanların kutlamaya başladığı Noel Bayramı ve yaklaşan yılbaşı öncesinde Şam pazarlarında hareketlilik göze çarpıyor.

İç çamaşırı dükkanlarını ziyaret eden Şamlılar kırmızı rengin ağırlıkta olduğu ürünleri tercih ediyor.