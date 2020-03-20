Şamotlu çamur nedir

Özellikle seramik heykel uygulamalarının yapımında en çok tercih edilen malzemelerden biri olan şamotlu çamur, içinde pişmiş kil bulunan çamur türüne verilen isimdir.

YÜKSEK DERECELERE DAYANIKLIDIR

Endüstriyel olmayan, sanatsal üretimde tercih edilen bu malzemenin içindeki kil partikülleri, değişik boyutlarda olabilir.

Yüksek pişirme derecelerine karşı oldukça dirençlidir. Pişen seramiğin çatlama riski, şamotlu çamurda oldukça azdır, bu nedenle büyük ölçekli işlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Pişirim aralığı 12000 C’ye kadar yükselebilir. Şamotlu çamur, içindeki oranlara göre göre pişirim sonrası renk değiştirir ve genellikle taba ve kahverengi tonlarını alır.

Elastiki yapı özelliğiyle çanak, çömlek, bardak, kupa gibi ürünlerin yapımında kullanılabilir.