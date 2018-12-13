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Şampiyon dansçının nişanlısından yürek burkan paylaşım

Geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan düşerek hayatını kaybeden salsa dünya şampiyonu Cem Demir'in nişanlısı, o olaydan sonra ilk kez paylaşım yaptı.

İHA | 13.12.2018 - 11:01..
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Rusya'da yapılan salsa şampiyonasında dünya olimpiyat şampiyonu, Miami'de yapılan dans şampiyonasında dünya 3.'sü, Bosna Hersek'te yapılan dans şampiyonasında Avrupa 3.'sü ve Türkiye'de yapılan 4 dans şampiyonasında 1. olan Cem Demir (25) 10 Aralık günü bir dans etkiliği için geldiği Adana'da, kaldığı apartmanın 4. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Şampiyon dansçının nişanlısından yürek burkan paylaşım

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Demir, memleketi Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verilmişti. Baba Asım Demir, oğlunun evlilik hazırlığı yaptığını evini ve eşyasını bile aldığını söylemişti.

"NEDEN ONU BUZ GİBİ YERE KOYDUNUZ"

Nişanlısı gibi dansçı olan Melisa Sahra Katılmış da, hem Adana'da hem de Bodrum'daki cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuş "Aşkım buz gibi olmuş, o ölmedi neden onu buz gibi yere koydunuz." diyerek feryat etmişti.

Şampiyon dansçının nişanlısından yürek burkan paylaşım


"BİZ BİRDİK AYRILMAZDIK"

Katılmış, sosyal medya hesabından da yine çok duygusal mesajlar paylaştı. Cem Demir ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaşan Katılmış, "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim. Nasıl olacak nasıl yaşayacağım bilmiyorum, seni rüyamda gördüm. 'Üşüyorum aşkım' diyordun kalbim çok hızlı attı ve kalktığımda biliyordum ki yoktun. Ama farkettim ki sen hep benimlesin, kalbime bana güç veriyorsun. Rüyama hep gir, rüyalarımda hep benim ol. Senin gibi kim bakacak bana, kim sevecek beni söyle. Bana asla kimse senin gibi bakamaz, beni kimse senin gibi sevemez, kimse yakışmaz yanıma kimse. Birtanem, aşkım, seni hep sevecek olan tek aşkın. Sensiz olmuyor aşkım. Ne olur gel ölüyorum." notlarını düştü. Bu notları okuyan birçok takipçisinin üzüntülerini dile getiren yorumlar yaptığı görüldü.

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