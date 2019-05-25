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Şampiyon Galatasaray kupasını alıyor

Şampiyon Galatasaray, TT Stadyumu'nda yapıaln organizasyonda kupasını havaya kaldıracak. Fiyatları 30 ila 120 lira arasında değişen biletlerin tamamı tükendi.

Haber Merkezi | 25.05.2019 - 17:52..
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Şampiyon Galatasaray kupasını alıyor

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen Gala Gecesi’nde görkemli bir şölenle kutluyor.

Şampiyon Galatasaray kupasını alıyor

19.05'te başlayan organizasyonda Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde adeta yer sarı, gök kırmızı...

Dev bir sahnenin kurulduğu statta, LED ekranlarla tribündeki taraftarların şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek.

Şampiyon Galatasaray kupasını alıyor

Fiyatları 30 ila 120 lira arasında değişen biletlerin tamamının tükendiği belirtildi.

Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü YouTube'dan İZLE

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