Şampiyon Galatasaray kupasını alıyor

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Galatasaraylı futbolculardan tezahürat: Fener ağlama

Galatasaray'da futbolcular şampiyonluk kutlamasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Ryan Donk başta olmak üzere tüm futbolcular "Fener ağlama" şeklinde tezahürat yaptı.