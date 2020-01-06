Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Sabah saatlerinde Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
11 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen meslekten ihraç edilen 1 binbaşı, 1 teğmen ve 20 kapatılan askeri okul öğrencilerinden oluşan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.