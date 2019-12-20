Samsun Müftüsü'nden kot uyarısı

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, moda ve giyim konusu üzerinden gençlere tavsiyelerde bulundu.

Müftü Çakı, özellikle gençlerin kullandığı düşük bel ve yırtık pantolon gibi kıyafetlerle ibadet etmenin uygun olmadığını söyledi.

''YIRTIK PANTOLONLA SOKAKTA BİLE GEZMELERİNİ TAVSİYE ETMEM''

Moda diye başka milletlerin taklit edilmemesi gerektiğini belirten Veysel Çakı, “Gençlerimize yırtık pantolonla sırf medeniyet göstergesi ya da moda diye, başka milletleri taklit ederek böyle yırtıp pırtık pantolon giyiyorlar. Bu pantolonlarla bırakın ibadet etmelerini, sokakta bile gezmelerini tavsiye etmem. Bu pantolonlarla camiye gelmesinler demem mümkün değil ancak camiye gelen insan da toplum içine çıkabileceği, rahat edebileceği ve kimseyi rahatsız etmeyen kıyafetin olması gerekir” diye konuştu.

Müftü Veysel Çakı’dan düşük bel pantolon açıklaması

''BU TÜR KIYAFETLERLE CAMİYE GELİNMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ''

Kirli bir çorapla dahi camiye gelinmesinin uygun olmadığını söyleyen Çakı, “Hele ki düşük bel pantolonla rükuya eğildiği zaman arka tarafı açılıyorsa veya cemaatin dikkatini dağıtıyorsa, yanlış anlamalara sebebiyet veriyorsa, insanları rahatsız ediyorsa bu tür bir kıyafetle camiye gelinmemesi gerekir. Bu sadece bir pantolon da değildir. Kirli bir çorapla düzgün olmayan Allah’ın huzuruna çıkamayacağımız bir kıyafetle camiye gelinmesini doğru bulmuyoruz. Bu konuda hem temizlik bakımından hem tertip ve düzen bakımından Allah’ın evine geldiğimizin bilinci içerisinde davranmamızın çok uygun olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

