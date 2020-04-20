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Samsun'a 289 Türk vatandaşı getirildi

Almanya'dan gelen vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüsler ile yurda yerleştirilecekleri Sinop’a götürüldü.

İHA |
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Samsun'a 289 Türk vatandaşı getirildi

Korona nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, ülkeye getirilmeye devam ediliyor...

Almanya’da bulunan 289 Türk vatandaşı uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşların, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı.

YURTLARA YERLEŞTİRİLECEKLER

Uçaktan inen Türk vatandaşlarının daha sonra otobüslerle Sinop’ta bulunan KYK’ya ait yurtlara yerleştirilip buralarda 14 gün boyunca karantina altına alınacakları öğrenilirken, otobüslerle tahliye işlemi tamamlandı.

Samsun'a 289 Türk vatandaşı getirildi

İSPANYA'DAN 250 VATANDAŞ DAHA GELECEK

Öte yandan bugün içinde İspanya’dan da 250 Türk vatandaşı Samsun’a getirilecek. İspanya’dan kalkacak uçağın 23.30 sıralarında Samsun’a ulaşması bekleniyor. Gelecek vatandaşlar Tokat’taki KYK yurtlarına yerleştirilecek.

Samsun'a 289 Türk vatandaşı getirildi

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