Samsun'da 1 tona yakın kaçak etil alkol ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Önceden yapılan istihbari çalışmaların ardından gerçekleştirilen operasyonda adreste arama yapıldı.

900 LİTRE ETİL ALKOLE EL KONULDU

Ekiplerin yaptığı aramalarda toplam 900 litre etil alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere incelenmek üzere el konulurken, kaçakçılık faaliyetinin boyutuna ilişkin araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.