Samsun'da 13 yaşındaki Muhammet denizde boğuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle pikniğe giden Muhammet Emin Ağca, girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

AKINTIYA KAPILDI

Ailesiyle pikniğe gittikten sonra piknik alanından bir süre uzaklaşan 13 yaşındaki Muhammet Emin Ağca, akıntıya kapıldı.

KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR

13 yaşındaki çocuğun denizdeki akıntıya kapıldığını gören ve piknik için Ağca Ailesi ile birlikte gelen Milliyetçi Hareket Partisi Çarşamba Belediye Meclis Üyesi Murat Çelebi, denize atlayarak Muhammet Emin Ağca’yı kurtarmak istedi.

Bir süre sonra Meclis Üyesi Murat Çelebi’nin de akıntıya kapıldığını gören çevredeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren Ağca ve Çelebi’yi denizden çıkardılar.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 13 yaşındaki Muhammet Emin Ağca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Belediye Meclis Üyesi Murat Çelebi’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Muhammet Emin Ağca’nın cansız bedeni, Samsun’da yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Gümüşhane’nin Tiran ilçesine götürüldü.