taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7389
Euro
6.4545
Altın
1404.07
Borsa
97600.84
Gram Altın
257.372

Samsun'da 13 yaşındaki Muhammet denizde boğuldu

Ailesiyle pikniğe giden 13 yaşındaki Muhammet, denizde boğularak hayatını kaybetti.

İHA | 10.07.2019 - 15:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle pikniğe giden Muhammet Emin Ağca, girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

AKINTIYA KAPILDI

Ailesiyle pikniğe gittikten sonra piknik alanından bir süre uzaklaşan 13 yaşındaki Muhammet Emin Ağca, akıntıya kapıldı.

KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR

13 yaşındaki çocuğun denizdeki akıntıya kapıldığını gören ve piknik için Ağca Ailesi ile birlikte gelen Milliyetçi Hareket Partisi Çarşamba Belediye Meclis Üyesi Murat Çelebi, denize atlayarak Muhammet Emin Ağca’yı kurtarmak istedi.

Bir süre sonra Meclis Üyesi Murat Çelebi’nin de akıntıya kapıldığını gören çevredeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren Ağca ve Çelebi’yi denizden çıkardılar.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 13 yaşındaki Muhammet Emin Ağca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Belediye Meclis Üyesi Murat Çelebi’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Muhammet Emin Ağca’nın cansız bedeni, Samsun’da yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Gümüşhane’nin Tiran ilçesine götürüldü.

Samsun'da 13 yaşındaki Muhammet denizde boğuldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

977
Erdoğan'a soruldu: Murat Çetinkaya neden görevden alındı

Erdoğan'a soruldu: Murat Çetinkaya neden görevden alındı

271
İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

335
Emre Mor transferinin detayları

Emre Mor transferinin detayları

73
Sinop'ta Suriyelilere plaj tepkisi

Sinop'ta Suriyelilere plaj tepkisi

555
İstanbul Başsavcılığı: Deşifre olmayı bekleyen çok FETÖ'cü var

İstanbul Başsavcılığı: Deşifre olmayı bekleyen çok FETÖ'cü var

165
Kelly Brook 44 beden oldu

Kelly Brook 44 beden oldu

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir